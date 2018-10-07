На чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике созданы все условия для спортсменов - зрительница из Казахстана

7 октября 2018 21:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике очень хорошая, сказала Trend зрительница соревнований Марал Тимирбулатова, приехавшая из Казахстана.

В чемпионате участвует дочь Марал Тимирбулатовой, и по словам зрительницы она довольна созданными в Баку условиями для спортсменов.

"В Баку приехала ради дочки, чтобы она увидела такие большие соревнования и в будущем стала чемпионкой. У дочери от соревнований замечательные впечатления, ей очень нравится выступать в арене гимнастики в Баку", - сказала зрительница.

По словам гости из Казахстана, соревнования организованы на высоком уровне.

"Нам все нравится, для детей созданы все условия. Еще замечательно, что в ходе соревнований также организованы флэшмобы", - добавила она.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошел последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня прошли соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте – 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступили гимнасты из Казахстана и Украины.

(Автор: Джани Бабаева)

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