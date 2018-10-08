Результаты заключительного дня Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике

8 октября 2018 00:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершились IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В заключительный день прошли соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступили гимнасты из Казахстана и Украины.

В мужском зачете первое место занял Роман Семенов, представляющий Россию. Серебряную медаль завоевал азербайджанский гимнаст Владимир Долматов, а бронзовую медаль - азербайджанский спортсмен Эльчин Мамедов.

Среди женщин первое место заняла украинка Анастасия Исаенко. Второе и третье места разделили между собой россиянки Татьяна Конакова и Мария Терещина соответственно.

Кроме того, на пьедестал также поднялась азербайджанская тройка в лице Эльчина Мамедова, Имрана Имранова и Эмиля Гулиева, которые заняли второе место. Золотые медали в этом зачете выиграли российские мастера аэробики.

В зачете среди групп первыми оказались азербайджанские гимнасты Эльчин Мамедов, Имран Имранов, Владимир Долматов и Нармина Гусейнова.

Также были выявлены призеры в различных возрастных категориях (среди детей и юношей), а показательные выступления зрителям продемонстрировали гимнасты из Вьетнама.

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