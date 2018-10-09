В Баку проводятся встречи учителей средних школ с авторами учебников

БАКУ /Trend/ - В 12 административных районах Баку начались семинары и встречи учителей средних школ с авторами учебников, и подобные встречи будут проводиться до конца текущего года, говорится в сообщении Управления образования по г. Баку, распространенном во вторник.

Мероприятия проводятся с целью выполнения требований, вытекающих из приказа министра образования «О приоритетных направлениях деятельности в 2018-2019 учебном году в общеобразовательной сфере».

Семинары нацелены на разъяснение учителям концепции учебников, работы с ними, использования рабочих тетрадей, нахождение путей решения трудностей и проблем, возникающих во время преподавания.

Встречи организуются в рамках семинаров, организуемых Центром поддержки образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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