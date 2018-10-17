На автомагистралях Баку снижена допустимая скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с продолжающейся дождливой погодой в Баку, с целью обеспечения безопасности движения, допустимая скорость движения транспорта на всех проезжих полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхское шоссе - аэропорт снижена до 20 километров в час, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в среду.

Просьба к водителям транспортных средств соблюдать дозволенную скорость на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.

Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть дороги, и, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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