На автомагистралях Баку снижена допустимая скорость движения

17 октября 2018 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с продолжающейся дождливой погодой в Баку, с целью обеспечения безопасности движения, допустимая скорость движения транспорта на всех проезжих полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхское шоссе - аэропорт снижена до 20 километров в час, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в среду.

Просьба к водителям транспортных средств соблюдать дозволенную скорость на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения.

Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть дороги, и, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку изменен маршрут движения двух автобусов
Общество 12 октября 13:39
В Азербайджане изменены правила парковки транспортных средств
Общество 10 октября 11:26
В Баку установлен еще один сенсорный светофор (ВИДЕО)
Общество 9 октября 17:04
На центральном перекрестке в Баку нанесена первая желтая «вафельница»
Общество 9 октября 11:51
Бактрансагентство будет привлекать к ответственности нарушающих правила стоянки и парковки
Общество 5 октября 22:52
В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 27 сентября 13:33
Лента новостей
МИД РФ о незаконном визите Акопян с группой российских женщин в Нагорный Карабах (Эксклюзив)
Политика 11:01
В Узбекистане могут снять запрет с рекламы винодельческой продукции
Бизнес 10:55
ВБ: Почти половина населения планеты живет на менее $5,5 в день
Экономика 10:54
В прикаспийском Туркменистане ввели в строй крупный газохимический комплекс
Энергетика 10:52
Туркменистан выставил на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 10:49
Туркменистан объявил тендер по оснащению промобъектов средствами охраны
Тендеры 10:45
Власти Индонезии переселят пострадавших от землетрясения в безопасные районы страны
Другие страны 10:41
Дождь привел к утяжелению почвенной массы в зоне оползня в Сабаильском районе Баку - минэкологии
Происшествия 10:39
Спрос на облигации минфина Азербайджана вдвое превысил предложение
Бизнес 10:39