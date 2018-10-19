Желание родителей в Азербайджане обязательно завести мальчика может привести к неблагоприятным последствиям - ООН

БАКУ /Trend/ - Желание родителей в Азербайджане обязательно завести мальчика в будущем может привести к весьма неблагоприятным последствиям с точки зрения общей структуры и динамики населения.

Об этом в пятницу сказал главный советник Фонда ООН в области народонаселения Фарид Бабаев, выступая на презентации проекта Национального плана действий по пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер.

По его словам, проблема выбора детей по полу очень беспокоит фонд.

Бабаев добавил, что данный феномен, наблюдаемый ранее в Юго-Восточной Азии, теперь наблюдается на всем Южном Кавказе, включая Азербайджан, и в ряде стран Восточной Европы.

«Проведенные исследования показывают, что независимо от социально-экономического положения семьи, существующая система патриархальных отношений, современные технологии, позволяющие установить пол плода, побуждают родителей в обязательном порядке завести мальчика. Полученные на основе последних исследований данные показывают, что такая ситуация в дальнейшем может привести к весьма неблагоприятным последствиям с точки зрения общей структуры населения и его динамики», - отметил Бабаев.

Главный советник добавил, что увеличение числа мужчин тесно связано с рядом негативных ситуаций, такими как невозможность найти партнера для вступления в брак, еще большее ухудшение общей криминогенной ситуации в результате широкого распространения насилия, торговля людьми и т.д.

«Надеемся, в результате совместных усилий можно будет достичь принятия Национального плана действий и его успешного исполнения, и таким образом наша страна будет исключена из списка стран, где наблюдается нехватка девочек», - сказал Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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