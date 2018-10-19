В одном из районов Баку приостановлена подача газа

БАКУ /Trend/ - В Баку на линии газопровода произошла авария.
Как говорится в пятницу в сообщении ПО "Азеригаз", утечка газа произошла на линии газопровода в Хатаинском районе.
В результате приостановлена подача газа на улицах Алиаги Шихлинского, Самед бека Мехмандарова, Ингилаба Исмайлова и Неапольском круге Хатаинского района.
В настоящее время принимаются меры по устранению утечки.
Сообщается, что после завершения работ подача газа будет восстановлена в течение дня.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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