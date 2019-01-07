В Баку с крыш домов демонтируются водяные баки (ФОТО)

7 января 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С крыш домов в Низаминском районе Баку демонтируются водяные баки, сообщил в понедельник Trend председатель Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Низаминского района Баку Рамсин Абдуллаев.

Председатель Объединения сказал, что демонтаж баков связан с обновлением кровель и установкой новых лифтов в этих домах. «На нашем балансе находится 114 жилых зданий. По указанию Исполнительной власти города Баку лифты в девятиэтажных зданиях, эксплуатационный срок которых истек, заменяются новыми, а также обновляется кровля пятиэтажных зданий. Подготовительные работы уже начались. В Низаминском районе планируется заменить 146 лифтов, 114 из которых будут установлены в зданиях, которые находятся на балансе Объединения», - отметил Абдуллаев.

Председатель Объединения подчеркнул, что большинство баков установлено на крышах над лифтовыми шахтами. «Во все здания на территории района круглосуточно подается вода, поэтому в баках необходимости нет. Они стоят без надобности, приходят в непригодное состояние, в результате протечек вода выливается на лифты, что приводит к их порче», - отметил Абдуллаев.

В заключение председатель Объединения жилищно-коммунального хозяйства добавил, что заменить лифты и обновить кровли планируется в течение года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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