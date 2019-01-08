Завтра высота волн на Каспии может достичь восьми метров - агентство

8 января 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра высота волн на Каспийском море будет достигать двух-четырех и даже шести-восьми метров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное морское агентство Азербайджана.

Завтра со второй половины дня до полудня четверга в акватории Каспийского моря скорость северо-западного, северного ветра будет 19-24 м/сек, иногда 27-32 м/сек, в открытом море с усилением до 35 м/сек.

Поступившая информация была проанализирована специалистами центра и запланировано осуществление соответствующих мер.

Национальный центр агентства проинструктировал всех судовладельцев, капитанов портов, инспекторов портового контроля о проведении соответствующих мер.

Национальный центр также передал информацию дежурным службам Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ВВС министерства обороны, береговой охраны Государственной пограничной службы.

Судам, стоящим на якоре и находящимся в плавании на территории Службы управления движения судов, передана информация и даны соответствующие инструкции.

Также проинформированы структуры, относящиеся к нефтегазовым платформам на море.

Отметим, что в Национальный центр Государственного морского агентства поступила информация из бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов об особо опасной гидрометеорологической ситуации.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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