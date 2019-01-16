В Азербайджане обнародованы предварительные результаты мониторинга в связи с "птичьим гриппом"

16 января 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана продолжает мониторинг в целях выявления «птичьего гриппа». Мониторинг проводился в национальных заповедниках и парках, в птицеводческих и фермерских хозяйствах страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на госслужбу.

Мониторинг проводился с участием специалистов и сотрудников госслужбы, Агентства пищевой безопасности, министерства здравоохранения и министерства экологии и природных ресурсов.

Сотрудники Государственной ветеринарной службы взяли патологические материалы у 16 перелетных птиц, а также у 150 домашних птиц, содержащихся в личных и птицеводческих хозяйствах в Абшеронксом, Шабранском и Сальянском районах.

На территории, охваченной мониторингом, не были обнаружены больные птицы, а также птицы, умершие от болезни, в свою очередь у птиц, содержащихся в хозяйствах, не наблюдались острые инфекционные заболевания.

Взятые материалы пройдут анализ в Национальной референс-лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности, о результатах общественность будет проинформирована.

В стране стабильная эпизоотическая ситуация по «птичьему гриппу». Совместно с соответствующими структурами госслужба осуществляет необходимые мероприятия.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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