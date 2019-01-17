Закон «О кинематографии» Азербайджана должен предусматривать льготы и преференции - председатель парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - В законе «О кинематографии» должны быть предусмотрены определенные льготы и преференции. Если преференций не будет, то в развитии кинематографа возникнут серьезные проблемы, сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре председатель комитета Рафаэль Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

«Если мы хотим, чтобы в азербайджанском кино произошел рывок, то льготы и преференции важны. Если наше обращение будет учтено, то предложения об этом будут представлены на пленарное заседание»,- подчеркнул Гусейнов.

Председатель комитета также коснулся вопроса об издательском деле.

По словам Гусейнова, в Азербайджане необходимо внести изменения в закон «Об издательском деле»: «Правила в этом законе не менялись с советских времен. Тогда издательства управлялись в централизованном порядке, сегодня же возможности для свободной работы типографий заметно расширились».

Председатель комитета добавил, что в соответствии с недавним распоряжением главы государства необходимо внести поправки в законопроект «О библиотечном деле».

«Библиотеки не должны быть такими, какими были раньше, то есть, где читались книги, и выдавались книги на дом. В подчинении министерства культуры примерно три тысячи библиотек. Имеются библиотеки и в подчинении отдельных государственных структур. То есть, вышеназванное распоряжение заметно расширит возможности для чтения. Поэтому и законопроект должен быть изменен в соответствии с этим», - сказал Гусейнов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 января подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления в министерстве культуры.

Согласно указу, ликвидируются библиотеки в подчинении министерства культуры.

Для подготовки предложений в целях создания новых, прогрессивных библиотек, которые охватят территорию всей страны, а также повышения эффективности деятельности структур, оказывающих услуги в сфере культуры и образования, в подчинении министерства культуры создается комиссия.

До формирования новой библиотечной системы, существующие в подчинении министерства культуры библиотеки, продолжат свою работу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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