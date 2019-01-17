Закон «О кинематографии» Азербайджана должен предусматривать льготы и преференции - председатель парламентского комитета

17 января 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В законе «О кинематографии» должны быть предусмотрены определенные льготы и преференции. Если преференций не будет, то в развитии кинематографа возникнут серьезные проблемы, сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре председатель комитета Рафаэль Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

«Если мы хотим, чтобы в азербайджанском кино произошел рывок, то льготы и преференции важны. Если наше обращение будет учтено, то предложения об этом будут представлены на пленарное заседание»,- подчеркнул Гусейнов.

Председатель комитета также коснулся вопроса об издательском деле.

По словам Гусейнова, в Азербайджане необходимо внести изменения в закон «Об издательском деле»: «Правила в этом законе не менялись с советских времен. Тогда издательства управлялись в централизованном порядке, сегодня же возможности для свободной работы типографий заметно расширились».

Председатель комитета добавил, что в соответствии с недавним распоряжением главы государства необходимо внести поправки в законопроект «О библиотечном деле».

«Библиотеки не должны быть такими, какими были раньше, то есть, где читались книги, и выдавались книги на дом. В подчинении министерства культуры примерно три тысячи библиотек. Имеются библиотеки и в подчинении отдельных государственных структур. То есть, вышеназванное распоряжение заметно расширит возможности для чтения. Поэтому и законопроект должен быть изменен в соответствии с этим», - сказал Гусейнов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 января подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления в министерстве культуры.

Согласно указу, ликвидируются библиотеки в подчинении министерства культуры.

Для подготовки предложений в целях создания новых, прогрессивных библиотек, которые охватят территорию всей страны, а также повышения эффективности деятельности структур, оказывающих услуги в сфере культуры и образования, в подчинении министерства культуры создается комиссия.

До формирования новой библиотечной системы, существующие в подчинении министерства культуры библиотеки, продолжат свою работу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Невозможно на 1,5 млн манатов развивать киноиндустрию Азербайджана - глава парламентского комитета
Общество 14 ноября 2018 15:27
Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по вопросам культуры совершит визит в Грузию
Политика 22 сентября 2018 21:40
Азербайджан очень внимательно относится к правам национальных меньшинств - депутат
Политика 23 января 2018 16:38
В Баку отметили юбилей выдающегося исполнителя на таре (ФОТО)
Культура 16 декабря 2017 16:58
В Баку прошел торжественный вечер в честь 90-летия Али Ильдырымоглу (ФОТО)
Культура 18 ноября 2017 15:36
В Азербайджане провайдеров будут штрафовать за размещение запрещенной информации
Общество 16 ноября 2017 18:02
Лента новостей
Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана – глава генштаба ВС
Нагорно-карабахский конфликт 14:13
В Азербайджане свыше 6,4 тысячи наследников военнослужащих-шехидов получат единовременную помощь
Финансы 14:08
Звезды, которые судились с родителями (ФОТО)
Интересное 14:06
Какие автомобили пользовались наибольшим спросом в Казахстане в 2018 году?
Бизнес 14:05
Завтра в Баку без осадков, сильный ветер
Общество 13:58
Во французском Лионе загорелось здание университета
Европа 13:57
SOCAR приобрела газораспределительную компанию в Грузии
Энергетика 13:55
Албания начала процедуру выдачи лицензии на поставку газа по TAP
Энергетика 13:55
Россельхознадзор обнаружил превышение мышьяка в рыбе с предприятия из Армении
Армения 13:53