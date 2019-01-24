В Азербайджане планируется создать рабочую группу по законопроекту «О высшем образовании»

24 января 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана планируется создать рабочую группу для разработки законопроекта «О высшем образовании».

Об этом в четверг во время выступления на заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса сказал председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, в течение весенней сессии планируется обсудить во втором и третьем чтении законопроект «Об общем образовании».

«Если законопроект пройдет второе чтение в феврале-марте, то в апреле может состояться его третье чтение. В апреле же будет создана рабочая группа для подготовки законопроекта «О высшем образовании», - сказал Габиббейли.

Председатель комитета добавил, что обращения об оплате обучения студентов, нуждающихся в социальной защите, были рассмотрены в соответствии с законодательством.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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