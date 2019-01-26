Азербайджанские и индийские авиакомпании запустят рейсы в Алматы в апреле 2019 года

БАКУ /Trend/ - В апреле этого года национальный перевозчик Азербайджана открывает регулярное сообщение между Баку и Алматы.

"Азербайджанские авиалинии" и индийские авиакомпании Indigo и SpiseJet запустят рейсы в Алматы в апреле 2019 года, как передаёт Trend сообщили агентству Интерфакс-Казахстан в пресс-службе Международного аэропорта Алматы. Как говорится в ответе компании на запрос агентства, в апреле этого года национальный перевозчик Азербайджана открывает регулярное сообщение между Баку и Алматы.

"Направление очень перспективное. Наравне с развитием туризма в нашей стране оно даст казахстанцам возможность удобных стыковок при полетах в Европу и страны Ближнего Востока, а для пассажиров из Азербайджана – при полетах в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, в Западную Сибирь и на Дальний Восток", – отметил президент Международного аэропорта Алматы Болат Ержанов, слова которого приводятся в ответе. Также, по словам президента аэропорта, в апреле на казахстанский рынок зайдут сразу две индийские авиакомпании – Indigo и SpiseJet – с направлением Дели – Алматы. Аэропорт Алматы – крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме.



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