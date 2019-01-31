Госкомитет Азербайджана об использовании не утвержденного УМК календаря богослужений

31 января 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Если кто-то в Азербайджане совершает богослужение в соответствии с календарем, который не утвержден Управлением мусульман Кавказа, значит, данный гражданин уже «отравлен», попал под влияние чуждой идеологии.

Об этом в четверг в ходе семинара-совещания на тему «Религиозная и идеологическая безопасность" сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров.

Гейдаров сказал, что обряды самобичевания противоречат исламу.

«Поэтому сегодня в области религии необходимо выполнять указания официального духовенства. Порой во время проведения богослужений используются календари, составленные в других странах. Это крайне опасно», - сказал Гейдаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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