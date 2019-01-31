Желающие политизировать религию направляют все свои усилия на использование соцетей - Сеявуш Гейдаров

31 января 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня желающие политизировать религию направляют все свои усилия на использование социальных сетей.

Об этом в четверг на семинаре-совещании на тему «Религиозная и идеологическая безопасность» сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сеявуш Гейдаров.

По его словам, эти лица знают о мощи государства, поэтому стремятся совершать свои действия скрытно.

«Мы в курсе всего этого. Некоторые представляют таких лиц в качестве «героев» и говорят о том, что они необоснованно арестованы. Но такие лица арестовываются, потому что представляют угрозу национальной безопасности», - отметил Гейдаров.

Зампред госкомитета сказал, что в Азербайджане время от времени проявляются попытки религиозного терроризма, и нардаранские события являются частью этого большого плана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация сделала заявление в связи с предвзятой позицией Европарламента
Политика 19:02
В Азербайджане расширят участие женщин в агробизнесе
Бизнес 18:56
Назначена завотделом образования Сумгайыта
Общество 18:52
Агентство по интеллектуальной собственности об очередном армянском плагиате азербайджанской композиции “Çırpınırdı Qara dəniz”
Общество 18:47
Греческий банк примет участие в схеме синдицированного финансирования TAP
Энергетика 17:57
Госкомитет Азербайджана об использовании не утвержденного УМК календаря богослужений
Общество 17:47
Лента новостей
Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация сделала заявление в связи с предвзятой позицией Европарламента
Политика 19:02
В Азербайджане расширят участие женщин в агробизнесе
Бизнес 18:56
Баяты в музыкальной культуре Азербайджана – от огузов до современности (ФОТО)
Культура 18:55
ВТБ (Азербайджан) нарастил депозитный портфель на 18%
Финансы 18:55
Назначена завотделом образования Сумгайыта
Общество 18:52
Агентство по интеллектуальной собственности об очередном армянском плагиате азербайджанской композиции “Çırpınırdı Qara dəniz”
Общество 18:47
Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока"
Европа 18:38
Греческий банк примет участие в схеме синдицированного финансирования TAP
Энергетика 17:57
В Туркменистане назначен гендиректор нефтеперерабатывающего комплекса
Туркменистан 17:56