Желающие политизировать религию направляют все свои усилия на использование соцетей - Сеявуш Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Сегодня желающие политизировать религию направляют все свои усилия на использование социальных сетей.

Об этом в четверг на семинаре-совещании на тему «Религиозная и идеологическая безопасность» сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сеявуш Гейдаров.

По его словам, эти лица знают о мощи государства, поэтому стремятся совершать свои действия скрытно.

«Мы в курсе всего этого. Некоторые представляют таких лиц в качестве «героев» и говорят о том, что они необоснованно арестованы. Но такие лица арестовываются, потому что представляют угрозу национальной безопасности», - отметил Гейдаров.

Зампред госкомитета сказал, что в Азербайджане время от времени проявляются попытки религиозного терроризма, и нардаранские события являются частью этого большого плана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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