В Азербайджане в аграрной сфере будут применяться инновации

4 февраля 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аграрный научно-инновационный центр министерства сельского хозяйства и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности достигли договоренности о сотрудничестве по применению инноваций в аграрной сфере и передаче технологий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В рамках сотрудничества планируется автоматизированное определение заболеваний растений с помощью фотографий и реализация стартап-проекта по лечению.

В ходе стартап-проекта будут фотографироваться больные растения и посредством мобильного приложения загружаться в сервер. Затем система моментально определяет меры борьбы с заболеванием и методы лечения.

Стоит отметить, что многие развитые страны мира разрабатывают такие мобильные приложения.

Презентация пробной версии программы запланирована на конец февраля.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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