Кубок мира по спортивной гимнастике проходит очень интересно – юные зрители

14 марта 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Юные зрители Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку Айдын Ализаде и Расул Ахмедзаде болеют за азербайджанских гимнастов.

Айдын Ализаде и Расул Ахмедзаде сами занимаются спортивной гимнастикой, поэтому соревнования вызвали у них особый интерес.

"В Кубке мира в Баку принимают участие сильнейшие гимнасты, и мы с большим удовольствием пришли понаблюдать за их выступлениями. Соревнования проходят очень интересно. Наблюдая за тем, как соревнуются именитые гимнасты, я тоже мечтаю, что когда-то буду также выступать", - сказал Айдын Ализаде.

"Азербайджанские гимнасты участвуют в Кубке мира, и поэтому мы пришли в Национальную арену гимнастики поддержать и поболеть за них. Очень надеюсь, что они займут первые места на соревновании", - сказал Расул Ахмедзаде.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Помимо этого, гимнастам, набравшим на турнире самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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