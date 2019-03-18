В бакинском поселке отремонтированы две дороги (ФОТО)

18 марта 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бакинском поселке Бина завершился ремонт улиц Сабира и Насими, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время ремонтно-строительные работы продолжаются на двух дорогах, ведущих к жилым массивам и двух улицах – на дороге, ответвляющейся от Мардакянскорго шоссе и ведущей в жилой массив «Бадам баглары», на параллельной этой дороге внутрипоселковой улице, на дороге, ведущей в жилой массив молочного совхоза «Бина», и на улице «161-я» Говсанского молочного жилого совхоза.

Все работы идут по графику. Для завершения работ до праздника Новруз к работам привлечены необходимая живая сила и техника.

Продолжение работ предусмотрено и на других улицах и дорогах поселка Бина, и в ближайшее время начнутся ремонтно-строительные работы на дорогах и улицах, ведущих в жилой массив «Бина агрокомплекс».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В бакинском поселке отремонтированы четыре улицы (ФОТО)
Общество 15 марта 17:00
В бакинском поселке ремонтируют основную дорогу (ФОТО)
Общество 14 марта 17:16
На автотрассе на северном выезде из Баку ремонтируются отбойники
Общество 11 марта 13:01
На ряде дорог Баку ограничено движение
Общество 4 марта 11:40
Завтра будет ограничено автодвижение от Бибиэйбатской мечети в направлении центра Баку
Общество 28 февраля 12:46
Обновляется дорожная разметка в Хатаинском районе Баку
Общество 27 февраля 10:17
Лента новостей
Комитет Европарламента одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
В мире 20:03
В бакинском метро могут запустить дополнительные составы в дни праздника Новруз
Общество 19:56
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт роддома и Детской больницы в Сальянском районе
Политика 19:36
Число жертв циклона в Мозамбике достигло 84 человек
Другие страны 19:29
В Узбекистане откроется новое предприятие с российским капиталом
Бизнес 19:26
Золото превалирует в структуре экспорта Узбекистана
Бизнес 19:17
Состоялся «Брейн ринг» для нового поколения финансистов от IMZA Group (ФОТО)
Общество 19:10
Джавид Гурбанов принимает участие в «Международном железнодорожном конгрессе 2019» в Вене (ФОТО)
Бизнес 19:05
Хикмет Гаджиев провел обмен мнениями с завотделом МИД Германии
Политика 19:03