В бакинском поселке отремонтированы две дороги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бакинском поселке Бина завершился ремонт улиц Сабира и Насими, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время ремонтно-строительные работы продолжаются на двух дорогах, ведущих к жилым массивам и двух улицах – на дороге, ответвляющейся от Мардакянскорго шоссе и ведущей в жилой массив «Бадам баглары», на параллельной этой дороге внутрипоселковой улице, на дороге, ведущей в жилой массив молочного совхоза «Бина», и на улице «161-я» Говсанского молочного жилого совхоза.

Все работы идут по графику. Для завершения работ до праздника Новруз к работам привлечены необходимая живая сила и техника.

Продолжение работ предусмотрено и на других улицах и дорогах поселка Бина, и в ближайшее время начнутся ремонтно-строительные работы на дорогах и улицах, ведущих в жилой массив «Бина агрокомплекс».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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