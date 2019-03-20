Фонд Гейдара Алиева провел праздничное веселье в учреждении социального обслуживания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева было проведено праздничное веселье в учреждении социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста, Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

На праздничном веселье для жителей учреждения был накрыт праздничный стол.

Выступившие отметили, что социально уязвимые группы, одинокие пожилые люди всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Жители учреждения выразили признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за проявленные внимание и заботу.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

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