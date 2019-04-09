В Азербайджане ужесточили экологические требования к объектам туризма и отдыха

БАКУ /Trend/ - При проектировании некоторых объектов туризма и отдыха будут требовать проведения оценки возможного влияния на окружающую среду.

Как сообщает Trend, в связи с этим соответствующие поправки к закону «О туризме», который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) во вторник. В соответствии с ними в список сфер деятельности, подлежащих оценке на предмет влияния на окружающую среду, будет включены объекты туризма и отдыха, вместимостью более 300 человек.

В случае несоответствия объекта правилам экологической безопасности или в случае технических изменений, отличных от оригинального проекта, предприятие подлежит повторной проверке на предмет возможности нанесения ущерба окружающей среде.

Поправки были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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