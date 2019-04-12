Минобразования и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи со смертью ученицы школы №162

12 апреля 2019 19:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с попыткой самоубийства ученицы восьмого класса средней школы №162 города Баку Элины Гаджиевой, 2004 года рождения, выбросившейся с третьего этажа школы, возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении министерства образования и Генеральной прокуратуры, сообщает Trend.

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