В Беларуси решены социальные проблемы матери Национального героя Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники посольства Азербайджана в Беларуси 31 марта, по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Анатолия Николаевича Давидовича, встретились с матерью героя Кимой Андреевной, живущей в Слуцке в Минской области страны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

Во время встречи сотрудники посольства, а также члены их семей вместе с матерью героя возложили цветы на могилу Национального героя Азербайджана

По инициативе посольства был решен ряд вопросов, которые были подняты на встрече с матерью героя. Проблемы, возникшие в получении Кимой Андреевной пенсии из-за изменений в банковской системе Беларуси, при вмешательстве посольства и после обращений соответствующих органов Азербайджана, были устранены.

После Пасхи сотрудники посольства в Радоницу - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших, вместе с Кимой Андреевной Давидович вновь посетят могилу Национального героя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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