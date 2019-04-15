В Азербайджане отметят 110-летие Мамед Джафара Джафарова

15 апреля 2019 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 110-летнего юбилея академика Мамед Джафара Джафарова.

В мае текущего года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося литературоведа и критика, действительного члена Академии наук Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана, Заслуженного деятеля наук, доктора филологии, профессора Мамед Джафара Зейналабдин оглу Джафарова.

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 110-летнему юбилею академика Мамед Джафара Джафарова.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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