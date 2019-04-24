В Азербайджане от бешенства скончались два человека

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджан от бешенства скончались два человека.
Об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева, сообщает в среду Trend.
По ее словам, оба случая произошли из-за того, что покусанные не были своевременно и правильно вакцинированы: «Случаи смерти от бешенства происходят тогда, когда люди невнимательно относятся к прививкам».
Замдиректора Центра отметила, что в Азербайджане увеличилось число бездомных собак: «Покусанные животными люди должны обращаться в поликлиники и пройти лечение».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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