В Азербайджане от бешенства скончались два человека

24 апреля 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджан от бешенства скончались два человека.

Об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, оба случая произошли из-за того, что покусанные не были своевременно и правильно вакцинированы: «Случаи смерти от бешенства происходят тогда, когда люди невнимательно относятся к прививкам».

Замдиректора Центра отметила, что в Азербайджане увеличилось число бездомных собак: «Покусанные животными люди должны обращаться в поликлиники и пройти лечение».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВОЗ: В Азербайджане вакцины хранятся по принципу «холодовой цепи»
Общество 14:15
В Азербайджане уменьшилось число случаев заражения корью
Общество 13:02
В Азербайджане началась Неделя иммунизации
Общество 12:17
Состояние мальчика, покусанного собакой в Баку, улучшается
Происшествия 23 апреля 10:57
Как родитель я требую, чтобы были приняты меры в связи с бездомными собаками – отец покусанного мальчика
Общество 22 апреля 14:44
Распространены кадры с мальчиком, покусанным бешеной собакой в Баку (ВИДЕО)
Общество 22 апреля 13:38
Лента новостей
Выбран подрядчик по надзору над строительством интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 15:25
Завершено градостроительное проектирование в квартале площадью 28 га на западе Baku White City
Общество 15:18
Туркменистан принял участие в семинаре ООН по борьбе с трансграничным терроризмом в регионах
Туркменистан 15:16
Ученые считают, что электронные сигареты содержат вызывающие астму токсины
В мире 15:15
Малый бизнес составляет основу торгового сектора Казахстана
Бизнес 15:13
Девять азербайджанских фильмов на Varesh International Film Festival
Культура 15:09
Мэрия Баку готовит соглашение с мировым производителем и поставщиком лифтов Германии
Общество 15:07
В Азербайджане расширят продажу сжатого газа
Энергетика 15:06
Песчаная буря в Иране стала причиной закрытия школ
Общество 15:03