Формула 1 в Баку: Пилот команды Williams прервал первый свободный заезд (Фото)

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Williams Джордж Рассел был вынужден прервать первый свободный заезд в рамках международных соревнований Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, болид, управляемый Расселом, совершил аварию. Рассел был вынужден прервать свободный заезд. Автомобиль был спешно выведен с трассы.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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