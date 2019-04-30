В этом году из учреждений соцобслуживания Азербайджана в семьи вернулись 7 детей

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в учреждениях социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья №№ 1 и 2 Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения на полном государственном обеспечении находятся 345 детей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью минтруда.

В рамках соответствующей программы Фонда Гейдара Алиева в обоих учреждениях социального обслуживания созданы все условия для нормального проживания и реабилитации детей, созданы различные кружки для развития их способностей и навыков.

Наряду с этим, ведется также соответствующая работа, направленная на то, чтобы дети возвращались в свои семьи (деинституционализация).

С этой целью в индивидуальном порядке ведется просветительская беседа с родителями, которые приходят на встречу с детьми.

За прошедший период текущего года 7 детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в этих учреждениях, воссоединились со своими семьями.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.