Популярный сайт Day.Az полностью обновился

БАКУ /Trend/ - Сайт популярного издания Day.az полностью обновился. Он стал функциональнее, современнее и легче в использовании, сообщает в среду Trend.

Главный редактор сайта Эмин Алиев рассказал о новшествах, которые ждут читателей на обновленном сайте: Наши сервисы, которые стали одними из самых востребованных в стране - "Погода" (weather.day.az) и "Деньги" (azn.day.az) - обзавелись собственными виджетами, они расположены в верхнем правом углу. Теперь следить за прогнозом погоды или курсами валют будет еще проще. Клик на виджет переведет вас на страницу соответствующего сервиса.

Изменения произошли и с отдельными нашими публикациями: немного изменился шрифт, надеюсь, читать нас станет комфотнее. Кстати, теперь его размер можно регулировать прямо внутри самой новости. Кроме того, мы переработали галереи: фотографии к материалам теперь легче просматривать прямо внутри новости. Ими также можно поделиться, скачать или скопировать в один клик.

Был переработан интерфейс поиска - попробуйте, он вас приятно удивит.

Наши спецпроекты, тематические разделы и рубрики - все это теперь еще понятнее и проще распределены на главной.

Мы позаботились и о тех наших читателях, что предпочитают пользоваться смартфонами. Мобильная версия подверглась основательному редизайну: там теперь выделены и главные новости дня, и все события, происходящие в Азербайджане и мире сейчас. Кроме того, вы можете отключить отображение картинок и графики и сэкономить себе трафик.

Мы будем рады вашим отзывам, комментариям и предложениям: их можно отправить на электронный адрес editor@day.az.

Надеюсь, что обновленный Day.Az вам понравится"

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.