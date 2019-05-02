Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в связи с ведением единого госреестра захоронений

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в Семейный кодекс и Кодекс об административных проступках.

В соответствии с изменениями, в Семейный кодекс добавлена статья 196 (Реестр захоронений). Указанной статьей предусмотрено ведение единого государственного реестра захоронений соответствующим органом исполнительной власти.

Помимо этого, в статье 54.2 Кодекса об административных проступках после цифр "445-1" добавляются слова "516-1.2 (в отношении нарушений требований охраны кладбищ), 516-1.3 - (в отношении захоронений на территориях, где захоронения не разрешены)".

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