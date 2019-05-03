СГБ Азербайджана организовала восхождение на "Пик Гейдара" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана организовала восхождение на "Пик Гейдара", по случаю 96-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу, в восхождении на "Пик Гейдара" приняли участие сотрудники СГБ и Государственной пограничной службы.

Участники восхождения вначале посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили цветы на его могилу.

Затем они направились в точку сбора для восхождения на "Пик Гейдара" - вершину высотой 3751 метр, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказа и носящую имя общенационального лидера Гейдара Алиева.

Несмотря на снежную, морозную погоду, участники похода в полном составе взошли на вершину, почтили память великого лидера и водрузили государственный флаг Азербайджана.

(Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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