У мобильных операторов и провайдеров в Азербайджане новая обязанность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на мобильных операторов и провайдеров могут возложить еще одну обязанность. Как сообщает Trend, это отражено в поправках в закон «О телекоммуникации», находящихся на рассмотрении в парламенте.

Предлагаемые в статью №33 закона поправки обязывают мобильных операторов и провайдеров предоставлять по запросу министерства по налогам информацию о принадлежности мобильных номеров тому или иному обществу с ограниченной ответственностью с местным капиталом и их учредителям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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