Израильский тренер: Национальная арена гимнастики в Баку – лучшая в мире

17 мая 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку – лучшая в мире, сказала в пятницу Trend тренер израильской команды по художественной гимнастике Айелет Зуссман в кулуарах 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

«Мы здесь, в Баку, в очень хорошем и большом месте. Для меня Национальная арена гимнастики - лучшая в мире, потому что она красивая и здесь так много ковров. Нам очень нравится Баку. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, мы чувствуем, что возвращаемся домой, потому что проводим здесь много времени. Мы приезжали два месяца назад на тренировку. Пару недель назад мы были здесь на Кубке мира, где Николь Зеликман выступила очень хорошо», - сказала она.

Зуссман ожидает, что 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике будет лучшим.

«У нас есть юношеская команда, в которую входят Николь Зеликман, Линой Ашрам и Юлиана Телегина. Линой вчера получила травму, поэтому она не будет соревноваться. Юлиана Телегина заменит ее. Я уверена, что девушки сделают все возможное. Конечно, мы очень рады, что Чемпионат мира также пройдет в Баку. Я думаю, что мы приедем в Баку еще два или три раза в этом году», - сказала она.

Отметим, что в пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений.

В чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Авторы: Ляман Зейналова, Вахид Байрамов. Редактор: Талех Агавердиев)

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