Бакинская Высшая Школа Нефти и Агентство развития малого и среднего бизнеса начинают сотрудничество

17 мая 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. На церемонии подписания присутствовали руководство БВШН и Агентства, а также профессорско-преподавательский состав и студенты Высшей школы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

Приветствуя гостей ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул в своей речи, что подписание меморандума является еще одним примером сотрудничества между вузом и частным сектором, что создаст возможность для поддержки агентством новаторских идей, выдвигаемых как студентами, так и профессорско-преподавательским составом БВШН.

Председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов выразил свое удовлетворение подписанием меморандума о взаимопонимании между Агентством и БВШН. Он отметил, что ознакомился с проектами Start-up, разработанными студентами, и сообщил о планировании проведения мероприятий с целью их обучения навыкам создания бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства, а также организации мастер-классов квалифицированными специалистами Агентства.

Наряду с многочисленными направлениями, упомянутыми в меморандуме о взаимопонимании предусматривается оказание поддержки в формировании бизнес идей у студентов, новаторским инициативам, изобретениям, а также укрепление сотрудничества между БВШН и Агентством с целью сбора статистики и проведения анализа, необходимых для развития предпринимательства, научно-исследовательским центром при БВШН, и осуществления совместных проектов по соответствующим направлениям.

Отметим, что БВШН тесно сотрудничает с частным сектором с целью поддержания практической деятельности студентов, их инициатив, Start-up проектов и новаторства.

Данное расширяющееся сотрудничество включает как транснациональные компании, так и местные структуры.

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