По каким специальностям победители олимпиад смогут поступить в вузы Азербайджана вне конкурса?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане победители республиканских предметных олимпиад будут приняты в вузы страны вне конкурса по 84 специальностям.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в "Списке международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований и Порядке внеконкурсного приема их победителей в вузы", утвержденном Кабмином.

Отмечается, что абитуриенты, ставшие победителями олимпиады по математике, могут быть приняты в вузы страны вне конкурса по 30 специальностям.

Напомним, что под победителями подразумеваются учащиеся IX-XI классов, занявшие первое, второе и третье места на республиканской предметной олимпиаде.

Победители международных предметных олимпиад, в соответствии с законом "Об образовании" зачисляются в вузы Азербайджана вне конкурса по всем специальностям на ступени бакалавриата.

С полным списком специальностей, на которые будут приняты вне конкурса победители республиканских предметных олимпиад, можно ознакомиться здесь.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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