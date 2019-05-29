Финал Лиги Европы УЕФА в Баку: «Арсенал» против «Челси» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе в среду в 23:00 по местному времени стартовал финал Лиги Европы УЕФА между двумя английскими командами – «Арсеналом» и «Челси».

Отметим, что Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

Челси: Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (к), Давид Луис, Эмерсон Палмери.

Арсенал: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косьельни (к), Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Энзли Мэйтленд-Найлс, Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Гранит Джака.

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

Trend представляет читателям прямую трансляцию матча.

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