Финал Лиги Европы УЕФА в Баку: «Арсенал» против «Челси» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 мая 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе в среду в 23:00 по местному времени стартовал финал Лиги Европы УЕФА между двумя английскими командами – «Арсеналом» и «Челси».

Отметим, что Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

Челси: Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (к), Давид Луис, Эмерсон Палмери.

Арсенал: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косьельни (к), Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Энзли Мэйтленд-Найлс, Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Гранит Джака.

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

Trend представляет читателям прямую трансляцию матча.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Красочная церемония открытия финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 (ВИДЕО)
Общество 29 мая 23:23
В 12 пунктах Баку работают 450 специальных автобусов для перевозки зрителей финала Лиги Европы УЕФА
Общество 29 мая 22:07
Прядкин: финал ЛЕ в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане
Общество 29 мая 21:50
Эльман Насиров: Попытка Армении придать политическую окраску финалу Лиги Европы УЕФА потерпела фиаско
Политика 29 мая 20:43
Остаются считанные часы до финала Лиги Европы УЕФА в Баку (ФОТО)
Общество 29 мая 14:40
Госдеп США: ЮГК может сыграть решающую роль в реализации усилий Европы по диверсификации энергопоставок
Энергетика 29 мая 13:36
Лента новостей
Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе
США 29 мая 23:33
Мысли, выраженные в поздравительных письмах Дональда Трампа, говорят о блестящем будущем Азербайджана - депутат
Политика 29 мая 23:23
Красочная церемония открытия финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 (ВИДЕО)
Общество 29 мая 23:23
Посол Азербайджана в Великобритании направил протест в газету The İndependent
Политика 29 мая 23:15
МИД: Иран готов к войне с США
Политика 29 мая 22:48
В Азербайджане программы предметных олимпиад будут заранее размещаться на сайте
Общество 29 мая 22:48
Польша заинтересована в расширении торговых отношений с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 29 мая 22:45
АО "Транснефть – Подводсервис" намерено выйти на азербайджанский рынок
Энергетика 29 мая 22:38
Узбекистан будет выдавать вид на жительство гражданам 111 стран
Туризм 29 мая 22:36