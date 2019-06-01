Через 50 дней в Азербайджане стартует XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль - министр (ФОТО)

1 июня 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня очень значимый и интересный день для Азербайджана. До XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019» остается 50 дней.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов на мероприятии, посвященном 125-лентему юбилею создания современного Олимпийского движения и обратному отсчету XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля, до начала которого остается 50 дней, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что через 50 дней в Баку будут соревноваться сильнейшие спортсмены среди юношей: «Большинство из них в дальнейшем могут стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. Очень важным фактором является то, что на сегодняшнем мероприятии участвуют дети, потому что наряду с техническими и операционными мероприятиями, мы нацелены на пропаганду спорта среди детей и юношей, чтобы все больше детей проявляли интерес к спорту и вели здоровый образ жизни».

Рагимов подчеркнул, что за 50 дней завершится подготовка к соревнованиям.

Затем на мероприятии были представлены маскоты фестиваля – Джыртдан и Леопард.

Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль «Баку 2019» пройдет 21-27 июля. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты испытают силы в десяти видах спорта – гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы 2500 волонтеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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