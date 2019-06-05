Азербайджанский борец одолел армянского спортсмена и зоевал "бронзу" Чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Заур Алиев завоевал "бронзу" на молодежном первенстве Европы по борьбе в испанском городе Понтеведра, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Алиев в своей первой встрече одержал победу над болгарским спортсменом. Следующая за этим встреча представителя Азербайджана также завершилась победой. В 1/4 финала Алиев одолел борца из Дании и вышел в полуфинал. В финале азербайджанский спортсмен сразился с представителем Грузии, в котором одержал победу борец из Грузии.

Алиев в борьбе за бронзовую медаль встретился с армянским борцом. Одолев соперника, Алиев завоевал "бронзу" Чемпионата. Благодаря этой победе азербайджанский спортсмен внес в актив сборной первую медаль в первенстве континента.

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