Система древних подземных дорог в Ичеришехер не сохранилась до наших дней в первозданном виде (ФОТО)

8 июня 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В эпоху средневековья, и возможно в более ранний период, в Ичеришехер пользовались подземными дорогами.

Об этом заявил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов, сообщает Trend в субботу.

Председатель администрации отметил, что по этому вопросу были проведены обстоятельные расследования: «В свое время специалисты осуществили обширные исследования в данной области, и их результаты свидетельствуют о том, что, к сожалению, подземные дороги не сохранились до наших дней в первоначальном виде. Некоторые из этих дорог когда-то были забетонированы, или перекрыты другими способами. И, сегодня невозможно говорить о целостности таких подземных проходов от начала и до конца. Соответственно, эти проходы невозможно соединить в единую сеть, или использовать в каких-либо других целях».

(Автор: Эльчин Бахшиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

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