Мубариз Гурбанлы: Около 7-8% населения Азербайджана совершают религиозные обряды в мечетях

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ведется мониторинг участия населения в религиозных обрядах в мечетях.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

"Около семи-восьми процентов населения Азербайджана совершают религиозные обряды в мечетях. Результаты мониторингов, проведенных в 134 мечетях Баку дают ту же статистику. Это не означает, что религиозные взгляды населения страны различаются, или что религиозные обряды не выполняются. Просто люди выполняют обряды дома и это их личный выбор. Здесь нет никакого принуждения”, - сказал Гурбанлы.

По словам главы госкомитета, в во всех мечетях Азербайджана есть имамы.

"В настоящее время во всех мечетях есть имамы, назначенные Управлением мусульман Кавказа. В мечети, где совершается намаз единства назначаются два имама, которые по очереди совершают намаз. Есть такие мечети, где есть имам и помощник. Можно сказать, что сегодня в Баку нет мечетей без назначения. Есть и такие, у которых есть проблемы с документацией. Стараемся, чтоб и они занимались законной деятельностью", - добавил Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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