Парламент Азербайджана утвердил пошлины для аккредитации ряда категорий учебных заведений

27 июня 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлен размер государственной пошлины для прохождения аккредитации ряда категорий учебных заведений, сообщает в четверг Trend.

Вопрос об этом отражен в поправках к закону «О государственной пошлине», обсуждаемых на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно законопроекту, сума госпошлины для аккредитации дошкольных учебных заведений установлена в размере 2000 манатов, для внешкольных учебных заведений – 5000 манатов, средних специальных, дополнительных и других учебных заведений общеобразовательного характера – 12 000 манатов.

Изменения были приняты в результате голосования в последнем, третьем чтении

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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