В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу

28 июня 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 30 июня проведет тестовый экзамен для приема на государственную службу по должностям групп ВА и ВВ, относящихся к административно-исполнительным должностям госслужбы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в Баку. Регистрацию по группе BA прошли 432, по группе BB - 1334, всего 1 766 кандидатов.

Прошедшие регистрацию кандидаты могут распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.

Экзамен начинается в 11:00 и продлится 3 часа.

На экзамен необходимо прийти с оригиналом документа, подтверждающего личность, экзаменационным пропускным листом. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними кандидат на экзамен не допускается. При обнаружении мобильного телефона, конспекта или других предметов, запрещенных для проноса кандидатами в здание, где проходит экзамен, в отношении кандидата будет составлен акт и он не будет допущен на экзамен.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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