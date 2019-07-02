Стартовал отбор на IV литературный фестиваль "LiFFt" Евразийского континента (версия 3)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:01)

БАКУ /Trend/ - Стартовал отбор на IV литературный фестиваль "LiFFt" Евразийского материка, который с 30 сентября по 4 октября пройдет в Баку, сообщает во вторник Trend.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 31 августа.

В конкурсе могут участвовать авторы, достигшие 18 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию, заполнить заявку и представить жюри образцы прозы и поэзии в установленном объеме на английском и русском языках.

Условия участия в конкурсе размещены на http://lifft.az/ и на http://lifft.az/index.php/register

Четвертый литературный фестиваль Евразийского материка "LiFFt" проводится под патронажем ООН, при содействии Международного гуманитарного фонда "LiFFt", Ассамблеи народов Евразии и Фонда Гейдара Алиева с азербайджанской стороны, при организационной поддержке министерства культуры и партнерстве Бакинского книжного центра.

"LiFFt" считается одним из самых массовых литературных фестивалей мира, который охватывает большую территорию, на которой в 98 странах проживает пять миллиардов населения.

Напомним, что на III литературном фестивале "LiFFt" Евразийского континента, проведенного в Сочи в 2018 году, победителем среди 170 авторов 27 стран стал азербайджанский писатель Варис Йолчуев.

В соответствии с правилами, по которым следующий фестиваль проводится в стране-победителе, в этом году мероприятие принимает Баку.

В связи с 650-летним юбилеем гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими Оргкомитет фестиваля принял решение о том, чтобы

IV Бакинский фестиваль был связан с именем Насими.

Отметим, что в нынешнем фестивале в Баку, за звание лауреата и медали будут состязаться 200 писателей 55 стран Евразийского континента, США и Австралии.

Уже известны имена некоторых писателей с мировым именем, которые будут принимать непосредственное участие в фестивале, не участвуя в отборочном туре.

Это Кшиштоф Затравски (Польша), Олжас Сулейменов (Казахстан), Рикардо Сейдль (Бразилия), Константин Кедров-Челышев (Россия), Мартин Динков (Франция), Александр Александер (Германия), Нина Гейде (Дания), Селим Азимович (США), Идо Нетаньяху (Израиль), Массимо Мадрисио (Италия), Виктор Клик (Австрия), Татьяна Бонч-Осмоловская (Австралия), Александр Раткевич (Беларусь), Серхат Кабаклы (Турция), Хадаа Сендао (Монголия), Афикуми Такеда (Япония), Борис Голдберг (Чехия), Арон Гаал (Венгрия), Данило Джоканович (Сербия), Валери Купка (Словакия), Ольга Сванберг (Финляндия), Слободан Вуканович (Черногория) и др.

В фестивале в качестве гостей примут участие и авторитетные лица Нобелевской комиссии, международного PEN-клуба и Гильдии писателей.

Спикерами фестиваля по Азербайджану будут Анар, Эльчин, Кямал Абдулла, Рамиз Фаталиев, Низами Джафаров, Эльмира Ахундова, Рамиз Ровшан, Афаг Масуд и Чингиз Абудллаев, координаторами по Азербайджану - Нигяр Гасанзаде, Гюнель Рзаева и Алибала Магеррамзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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