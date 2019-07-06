Главное управление полиции обратилось к уличным торговцам

БАКУ /Trend/ - Главное управление полиции города Баку выступило с обращением к уличным торговцам. Об этом Trend сказал в субботу руководитель пресс-службы ведомства майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, для организации ярмарок, с целью лучшего обеспечения населения столицы продуктами сельского хозяйства, отведены специально оборудованные, защищенные от непогоды соответствующие места.

Несмотря на это, некоторые продавцы торгуют вне установленных мест, нарушая при этом санитарно-гигиенические требования.

"Учитывая вышесказанное, предпринимаются необходимые меры по созданию благоприятной среды для потребителей и продавцов, устранению фактов злоупотребления. Советуем продавать свои товары, продукцию только на базарах, рынках и специально отведенных для торговли местах", - сказал представитель ведомства.

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(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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