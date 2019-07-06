В Баку началось исполнение нового экологического проекта(ФОТО)

6 июля 2019 22:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/

Исполнительная власть города Баку приступила к реализации нового проекта – внедрения Концепции по организации на самом современном уровне сбора, перевозки и управления твердых бытовых отходов в столице. Проект на первом этапе реализуется в Наримановском районе и проводится совместно с известной британской компанией Mott Macdonald, имеющей большой опыт в этой области.

Как сообщили Trend в пресс-службе исполнительной власти столицы, с 10 июля будет дан старт реализации основного этапа Концепции и в связи с этим проводятся подготовительные работы.

В проекте, подготовленном иностранными специалистами, важное значение имеют просветительские работы с жителями. В связи с этим для реализации проекта во всех кварталах и дворах Наримановского района проводятся встречи с жителями. На этих встречах принимают активное участие руководящие работники исполнительной власти Наримановского района города Баку, муниципалитета, хозяйственных служб, молодежь и добровольцы.

В ходе встреч с жителями столицы было отмечено, что в большинстве европейских государств проведение работ по сортировке отходов содействует улучшению экологической ситуации и достижению экономической эффективности. Несмотря на то, что в некоторых странах, в том числе в России, Турции и в Грузии, невозможно этого достичь, однако надеемся, что в нашей динамично развивающейся стране мы добьемся этого, и в этом вопросе призываем жителей столицы проявить активность.

В связи с этим в каждом квартале Наримановского района Баку на площадках, созданных для бытовых отходов, устанавливаются контейнеры современного типа.

Контейнеры для отходов двух цветов – зеленого и оранжевого. Оранжевые контейнеры предназначены для отходов из бумаги, картона, стекла, металла и пластика, а зеленые - для других отходов. Для удобства жильцов на начальном этапе им будут розданы пакеты оранжевого и зеленого цветов. Весь процесс наглядно объясняют жителям. На встречах жителям раздаются специальные буклеты и брошюры, устанавливают соответствующую социальную рекламу, ведутся разъяснительные беседы. Помимо этого, предусматривается проведение -разъяснительных работ посредством СМИ.

Внедрение Концепции по организации на самом современном уровне сбора, вывоза и управления твердых бытовых отходов позволит сохранить Баку чистым, будет способствовать улучшению экологии, своевременному вывозу мусора, формированию новой экологически-санитарной культуры и повысит экономическую эффективность коммунальных служб.

Принято решение о продолжении проекта и в других районах столицы.

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