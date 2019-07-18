Минбразования: Более 7 тысяч вакантных мест будут представлены на конкурсе по приему учителей на работу

БАКУ./Trend/ - На начальном этапе на конкурсе по приему учителей на работу будет представлено 7 тысяч вакантных мест.

Об этом сообщил во вторник Trend завотделом по человеческим ресурсам минбразования Эшги Багиров.

По его словам, будут объявлены новые места для дополнительного размещения:

"После 24 июля будет проведен апелляционный процесс, будут рассмотрены обращения, связанные с тестовыми экзаменами. Затем будет проведен процесс выбора вакантного места. Те, кто получит право на выбор вакантного места, будут приглашены на собеседование".

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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