Неразумное отношение к природе грозит серьезными изменениями биоразнообразия в Азербайджане

20 июля 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате нерационального и интенсивного использования лесов в последние годы ареал распространения некоторых растений уменьшился, а некоторые виды вовсе сменили область распространения.

Как сообщает в субботу Trend, к такому выводу пришли сотрудники Института дендрологии Национальной академии наук Азербайджана, которые побывали с экспедицией в северо-восточной части Малого Кавказа.

Во ходе экспедиции был исследован таксономический состав и ареал распространения деревьев и кустарников на территории Гызылджанского и Корчайского государственных природных заказников, собраны образцы семян и гербарии. Помимо этого, была изучена культурная дендрофлора Гянджа-Казахской зоны, также велись наблюдения для оценки лесной экосистемы Евлахского района. В то же время, был проведен мониторинг по этапу проекта «Выбор методов естественного восстановления редких и находящихся на грани исчезновения видов на основе анализа дендрофлоры Гейгельского района», выявлены редкие и находящиеся на грани исчезновения виды, определен их ареал.

Накануне экспедиции было осуществлено комплексное изучение биоразнообразия флоры в республике, в том числе, видовой состав и биоэкологические особенности деревьев и кустарников, ареал их распространения. Выяснилось, что в результате нерационального и интенсивного использования лесов в последние годы ареал распространения некоторых растений уменьшился, а некоторые виды вовсе сменили область распространения.

Были проанализированы результаты наблюдений редких и находящиеся на грани исчезновения деревьев и кустарников, составлены рекомендации по включению в «Красную книгу» новых видов, а также по систематическому просвещению населения в свете сохранения биоразнообразия на территории Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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