Названы победители "Премии национального кино" Союза кинематографистов Азербайджана (ФОТО)

26 июля 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Союз кинематографистов Азербайджана назвал победителей "Премии национального кино" 2019 года.

Об этом сообщил глава пресс-службы Союза Али Велиев, сообщает в пятницу Trend.

Самая большая премия Союза вручена народному артисту, кинодраматургу Рамизу Фаталиеву за вклад в азербайджанскую и советскую кинематографию.

Также в связи с 75-летним юбилеем и за вклад в развитие национального кино, этой премии удостоен народный артист, актер и режиссер, Абдулахад Алиса оглу Махмудов (Шейх Абдул).

Премии будут вручаться второго августа – в день Национального кино в Киноцентре "Низами".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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