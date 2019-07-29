Гюндюз Исмайылов: Велика вероятность того, что под влияние чуждых религиозных идеологий попадают, в основном, люди со скудными познаниями о религии

29 июля 2019 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан представляет миру великолепную модель мультикультурализма.

Как сообщает в понедельник Trend об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайылов на мероприятии «Борьба с религиозным радикализмом и просвещение» в Гахе.

Основоположником политики мультикультурализма в нашей стране, где испокон веков совместно проживают разные этнокультурные группы и представители различных религиозных конфессий, является великий лидер Гейдар Алиев. Эту политику общенационального лидера и сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

Говоря о сути религиозного радикализма и методах борьбы с ним Исмайылов отметил, что основной целью таких мероприятий является осуществление просветительской работы в направлении борьбы с религиозным радикализмом. Сообщив о религиозной ситуации в стране, деятельности религиозных общин, заботливом отношении к религии, и политике толерантности государства, зампредседателя подчеркнул, что отношения между государством и религией регулируется законодательством. Он также затронул вопросы касающиеся пресечения вредной пропаганды радикальных религиозных групп и нетрадиционных сект, эффективной борьбы с ними, правильной организации просветительской работы.

Зампредседателя комитета отметил, что в обществе, где до человека параллельно не доносятся образование и религиозные знания, неизбежно распространение суеверий. По его словам, велика вероятность того, что под влияние чуждых религиозных идеологий попадают, в основном, люди со скудными познаниями в области религии. С этой точки зрения, необходимо информировать молодежь о религиях, излагать суть священных книг.

Гюндюз Исмайылов также подчеркнул, что одной из основных задач нашей религии является формирование полезного для общества, государства и семьи, примерного гражданина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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