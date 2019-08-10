Самолет, летевший из Измира в Баку, вынужденно приземлился в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Летевший из Измира в Баку пассажирский самолет, принадлежащий Buta Airways, совершил вынужденную посадку в Гянджинском международном аэропорту.

Как сообщает в субботу Trend, причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Самолет, на борту которого находились 102 пассажира, приземлился в Гяндже в 13:42 по бакинскому времени. Пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь. Ожидается, что самолет продолжит полет в ближайшие минуты.

(Текст: Турал Гараджаев)

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