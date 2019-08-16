Государственная дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей в связи с техосмотром

16 августа 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году в соответствующие статьи закона "О дорожном движении" внесены дополнения и изменения. В первую очередь стоит учесть изменения, связанные с датой прохождения технического осмотра. Таким образом, грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны по истечении четырех лет со дня производства должны проходить техосмотр раз в два года, а по истечении десяти лет – каждый год.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказано в информации, распространенной Главным управлением государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана.

Сообщается, что для прохождения техосмотра нужно оплатить административные штрафы, примененные в отношении владельца или другого лица, имеющего право распоряжаться транспортным лицом. Информация о прохождении техосмотра моментально вводится в центральную информационную систему главного управления и систему «Платеж АСАН».

Наряду с этим, согласно изменениям в законодательстве, если транспортное средство не пройдет техосмотр в течение 20 дней после установленный даты, будут применены административные меры по статье 339.1-1 Кодекса об административных проступках.

Согласно информации, центр осмотра в поселке Забрат Сабунчинского района и другие региональные отделы техосмотра ГУГДП работают до 18:00 включая и воскресенье.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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