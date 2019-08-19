В рамках проекта "Социальные сады" в Азербайджане создаются фруктовые сады для 250 семей

БАКУ/Trend/ - В качестве очередного этапа проекта "Социальные сады", осуществляемого министерством труда и социальной защиты населения совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, началась закладка интенсивных фруктовых садов для 250 семей.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, проект, осуществляемый с целью поддержки программы самозанятости, охватывает 34 благоприятных для садоводства районов страны. С этой целью, на основе поступивших обращений, избраны семьи, относящиеся к чувствительным группам (семьи шехидов, граждане с инвалидностью, члены малообеспеченных семей). В ходе мониторингов принадлежащих этим семьям земельных участков были определены потребности.

На первом этапе эти участки будут очищены от старых деревьев, кустарников, пней и камней, а также планируется проведение других подготовительных работ. После приведения участков в готовность будут посажены саженцы фруктовых деревьев с учетом климатических условий и особенностей региона.

Проект не только стимулирует доступ семей с низкими доходами к малому предпринимательству в области садоводства, но также обеспечивает дополнительную поддержку развитию сельского хозяйства, являющегося одной из важных сфер ненефтяного сектора.

Напомним, что в 2018 году в рамках проекта «Социальные сады» были созданы интенсивные фруктовые сады для 125 семей, охватывающие уязвимые группы в 41 районе. Созданы агротехнические услуги для фермерских хозяйств, их владельцам предоставлены соответствующие консультационные услуги. В рамках проекта хозяйствам предусматривается оказание помощи в организации логистики и на этапе продажи готовой продукции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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