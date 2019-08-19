В рамках проекта "Социальные сады" в Азербайджане создаются фруктовые сады для 250 семей

19 августа 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В качестве очередного этапа проекта "Социальные сады", осуществляемого министерством труда и социальной защиты населения совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, началась закладка интенсивных фруктовых садов для 250 семей.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, проект, осуществляемый с целью поддержки программы самозанятости, охватывает 34 благоприятных для садоводства районов страны. С этой целью, на основе поступивших обращений, избраны семьи, относящиеся к чувствительным группам (семьи шехидов, граждане с инвалидностью, члены малообеспеченных семей). В ходе мониторингов принадлежащих этим семьям земельных участков были определены потребности.

На первом этапе эти участки будут очищены от старых деревьев, кустарников, пней и камней, а также планируется проведение других подготовительных работ. После приведения участков в готовность будут посажены саженцы фруктовых деревьев с учетом климатических условий и особенностей региона.

Проект не только стимулирует доступ семей с низкими доходами к малому предпринимательству в области садоводства, но также обеспечивает дополнительную поддержку развитию сельского хозяйства, являющегося одной из важных сфер ненефтяного сектора.

Напомним, что в 2018 году в рамках проекта «Социальные сады» были созданы интенсивные фруктовые сады для 125 семей, охватывающие уязвимые группы в 41 районе. Созданы агротехнические услуги для фермерских хозяйств, их владельцам предоставлены соответствующие консультационные услуги. В рамках проекта хозяйствам предусматривается оказание помощи в организации логистики и на этапе продажи готовой продукции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гражданам Азербайджана с невысокими доходами станут доступны бесплатные услуги по медиации
Азербайджан 11:24
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Баку созданы еще два общественных пляжа (ФОТО)
Политика 14 августа 10:34
Завершилась раздача Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям праздничных паев по случаю праздника Гурбан (ФОТО)
Политика 13 августа 15:15
Фонд Гейдара Алиева раздает малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан праздничные паи (ФОТО)
Политика 12 августа 10:07
В Азербайджане утвержден новый размер зарплат
Экономика 10 августа 12:52
Общественное объединение "Региональное развитие" оказало поддержку школьникам-изобретателям Азербайджана (ФОТО)
Общество 9 августа 12:40
Лента новостей
Азербайджан импортировал из Грузии более 10 тыс. легковых автомобилей
Финансы 15:43
Казахстан значительно нарастил экспорт минеральной продукции
Бизнес 15:42
Узбекистан почти вдвое увеличил выпуск автомобилей
Бизнес 15:42
Иран выразил готовность обеспечивать безопасность Персидского залива
Иран 15:41
Узбекистан произвел свыше полумиллиона тонн бензина
Энергетика 15:37
InvestAz завершила полугодие с убытком
Финансы 15:22
В ДР Конго зафиксировали новый случай распространения вируса Эбола
Другие страны 15:22
Количество сделок на узбекской фондовой бирже увеличилось в три раза
Финансы 15:09
Производитель консервированной продукции в Азербайджане запустит новую линию производства
Бизнес 15:08