В оборот выпущены марки, посвященные 100-летию ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО “Азермарка” выпустило в оборот почтовый блок, посвященный 100-летию Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Почтовый блок размером 115х135 миллиметра состоит из трех марок, размер марок составляет 56х34 миллиметра, передает в четверг Trend со ссылкой на ООО "Азермарка".

Тираж почтового блока составил 10 тысяч марок, а номинальная стоимость одной марки - три маната.

В дополнение выпущены 750 конвертов «Первый день». Этот оригинальный почтовый блок разработан главным художником ООО «Азермарка» Вугаром Эюбовым и издан французской типографией Cartor Security Printing.

Отметим, что на первой марке изображена медаль, выпущенная по случаю 100-летия ГПС, на второй - азербайджанский пограничник с биноклем, а на третьей - нагрудные медали академии и спецшколы ГПС.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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